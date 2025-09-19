Областные власти заверили, что «субсидии на отопление для жителей Балтийска останутся»

Все новости по теме: Отопительный сезон

Предстоящий отопительный сезон в Балтийске снова пройдет на угольно-мазутной генерации. Однако уже в мае-июне 2026-го областные власти обещают начать пуско-наладочные работы и первичные запуски на природном газе. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. 

«Начнем пуско-наладочные работы, первичные запуски, разогревы котлов на природном газе для того, чтобы к октябрю 2026-го уже быть готовыми запуститься в осенне-зимний сезон на газовой генерации. При этом вся та платежная дисциплина со стороны правительства Калининградской области, связанная с субсидированием жителям Балтийска тарифа на отопление, продолжит существовать в том же объеме», — пообещал министр.

По словам Черномаза, каких-то резких скачков в квитанциях балтийцев из-за того, что те остаются в предстоящую зиму на угольно-мазутной генерации, не произойдет. «Будет как в среднем по стране, когда происходит индексация стоимости услуг ЖКХ, — пояснил он. — А вот когда будем переходить на газовую генерацию, то произойдет формирование нового тарифа. Понятно, что газовый тариф всегда дешевле, чем мазутный».

Напомним, что газопровод в Балтийск начали строить еще в 2011 г. На эти цели в общей сложности было выделено более 1 млрд рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter