Областные власти заверили, что «субсидии на отопление для жителей Балтийска останутся»

Предстоящий отопительный сезон в Балтийске снова пройдет на угольно-мазутной генерации. Однако уже в мае-июне 2026-го областные власти обещают начать пуско-наладочные работы и первичные запуски на природном газе. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

«Начнем пуско-наладочные работы, первичные запуски, разогревы котлов на природном газе для того, чтобы к октябрю 2026-го уже быть готовыми запуститься в осенне-зимний сезон на газовой генерации. При этом вся та платежная дисциплина со стороны правительства Калининградской области, связанная с субсидированием жителям Балтийска тарифа на отопление, продолжит существовать в том же объеме», — пообещал министр.

По словам Черномаза, каких-то резких скачков в квитанциях балтийцев из-за того, что те остаются в предстоящую зиму на угольно-мазутной генерации, не произойдет. «Будет как в среднем по стране, когда происходит индексация стоимости услуг ЖКХ, — пояснил он. — А вот когда будем переходить на газовую генерацию, то произойдет формирование нового тарифа. Понятно, что газовый тариф всегда дешевле, чем мазутный».

Напомним, что газопровод в Балтийск начали строить еще в 2011 г. На эти цели в общей сложности было выделено более 1 млрд рублей.