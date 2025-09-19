Черномаз о газопроводе в Балтийск: «На сегодняшний день газ в трубе»

В газопроводе в Балтийск уже есть газ, но давления пока недостаточно для того, чтобы подключить к теплу население. Об этом в эфире «Центра управления регионом» в пятницу, 19 сентября, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. Министр заметил, что потребителю газ поступит раньше, чем начнётся следующий отопительный период.

«Девятого сентября произошло историческое события для Калининградской области. В этот день по результатам итоговой проверки Ростехнадзор РФ выдал нам заключение соответствия построенного магистрального газопровода до Балтийска всем нормам и правилам. Это означает, что уже не только завершена строительная-монтажная часть, а еще газопровод сдан всем службам, которые только могли участвовать в процессе», — пояснил Черномаз.

В настоящий момент, как уверяет министр, газ уже поступает в трубу, но «нужно время, чтобы он наполнил каждый её километр и набрал там необходимое рабочее давление». Вместе со специалистами «Газпрома» калининградские службы сейчас следят за этим процессом.

«У нас от Черепаново до Балтийска 43 км сетей, внутри самого Балтийска — еще около 77 км, Приморск — 12 км, Дивное — около 10 км. И весь этот километраж нужно правильно наполнить газом. Правильно — это выдерживать нужный режим, постепенно повышать давление и т.д. И когда мы в магистральной сети полностью выровняем давление, то анонсируем, что население может подключаться к газовой сети. Это получение технических условий, и непосредственно врезки», — продолжил министр, напомнив, что многие балтийцы уже и не верили в успешное окончание газовой эпопеи.

«К сожалению, с этим объектом была очень тяжелая история, — признался Черномаз. — Все, что могло случится с этим объектом, случилось. Я говорю про юридически-бумажные вопросы, административные. Кроме того, трагически погиб руководитель одной организации, потом — второй организации. Затем прошла целая череда банкротств компаний. И ни одна из них не была из Калининграда. Мы летали, искали документы, что-то из офисов этих компаний забирали, компоновали, потом повторно проводили экспертизы. А жизнь на месте не стоит. И нам пришлось этот объект полностью переделывать под современные нормы и правила, чтобы привести его к самым высоким требованиям. Но на сегодняшний день — газ в трубе», — заключил он.

Газопровод в Балтийск тянут четырнадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что муниципалитет планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В июне этого года глава регионального минстроя Сергей Черномаз рассказал, что Ростехнадзор нашёл несколько замечаний во время экспертизы на газораспределительной станции в Черепаново. При этом министр «боялся называть какие-либо даты» запуска природного газа. В июле Алексей Беспрозванных сообщил, что договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером об ускорении процесса газификации Балтийска. В конце июля в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина.