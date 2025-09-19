Власти нашли подрядчика для капремонта ул. Летней в Калининграде

Власти Калининграда заключили контракт на капитальный ремонт ул. Летней с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах подавали две компании. Победитель снизил начальную стоимость контракта на 364 тысячи рублей, согласившись выполнить работы за 72 493 716 рублей. Контракт с подрядчиком заключили 19 сентября. Срок исполнения — 6 июня 2026 года.

О том, что ремонт проезжей части и тротуаров на улице Летней в Калининграде запланирован на 2025 год, представители горадминистрации сообщили в начале августа. В числе запланированных работ ремонт проезжей части и тротуаров, а также обустройство велодорожки. Проектом также предусмотрено устройство парковочных мест на участке дороги от улицы Коммунистической до Иртышской.