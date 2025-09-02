В Калининграде ищут подрядчика для капремонта ул. Летней (фото)

В Калининграде ищут подрядчика для капремонта ул. Летней (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Власти Калининграда ищут подрядчика для капитального ремонта ул. Летней. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В числе запланированных работ ремонт проезжей части и тротуаров, а также обустройство велодорожки. Максимальная стоимость контракта — 72 858 006 рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Срок исполнения контракта — 260 дней. Приступить к ремонту необходимо сразу после его заключения. На работы отводится 230 дней. «Объект будет переходящим на 2026-й год», — сообщила пресс-служба горадминистрации.

Заявки на участие в торгах принимают до 5 сентября. Итоги аукциона планируют подвести 9 сентября.

О том, что ремонт проезжей части и тротуаров на улице Летней в Калининграде запланирован на 2025 год, представители горадминистрации сообщили в начале августа. Проектом также предусмотрено устройство парковочных мест на участке дороги от улицы Коммунистической до Иртышской.

