Ермак сообщил, сколько кинозаявок ежегодно получает Калининградская область
Андрей Ермак. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Калининградская область ежегодно получает около десятка кинозявок от продюсеров, однако не все фильмы в итоге снимают в регионе. Почему это происходит, на премьере «Августа» Никиты Высоцкого рассказал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Мы получаем заявки каждый год, их всегда несколько, порядка 9-12 кинозаявок, — сообщил Ермак. — Но это не значит, что все фильмы придут сюда, потому что сначала выезжает экспедиция, которая осматривает локации. Если эти локации подходят, то тогда реализация фильма происходит непосредственно в рамках того проекта, который продюсеры придумали. Например, проект „Август“ был задуман, если не ошибаюсь, в 2018 или 2019 году, и только сейчас мы видим показ. Это всегда длительный процесс. От количества заявок не всегда зависит количество фильмов, которые тут будут сниматься».

Какие фильмы сейчас готовятся зайти в регион, Ермак решил не сообщать, пояснив, что намерения продюсеров всегда могут измениться.

«Скажешь что-то, а у них всегда меняются планы, и получится, что все всех обманули. Так лучше не делать. Но то, что примерно 9-12 заявок в год всегда приходит в „Фестивальную дирекцию“ на то, чтобы они помогли и оценили возможности для съёмок того или иного фильма — это да, есть такое», — заключил министр.

Ермак также отметил, что Калининградская область продолжает получать бонусы от кинорибейтов, и интерес киношников к региону за последние годы заметно вырос.

