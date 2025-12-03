В регионе подвели итоги конкурса по предоставлению рибейтов в 2025 году

Кинокомиссия Калининградской области подвела итоги конкурса по предоставлению рибейтов в 2025 году. За текущий год на территории Калининградской области прошли съёмки четырёх проектов, претендовавших на рибейты. Сумма затрат на территории региона составила 151 млн рублей, сообщила пресс-служба АНО «Фестивальная дирекция».

На рибейты претендовали четыре проекта:

— «Волкодав» (кинокомпания ООО «2.39 Фильм») — затраты на территории Калининградской области составили 45 млн руб.;

— «Дорогой Вилли» («Студия Чеховъ») — 20 млн руб.;

— «Тоннель» (ООО «Тим Филмз») — 26 млн руб.;

— «Любопытная Варвара» (ООО «Карго») — 60 млн руб.

«Выбор Калининградской области, как основной локации для съёмки произошёл в связи с необычным колоритом архитектуры и природных ландшафтов. Бранденбургские ворота, старый город, Куршская коса и многие другие объекты помогли создать особый мир сериала. Помимо колорита и подготовленности Калининградской области к приёму съёмочных групп, очень привлекательно и с экономической точки зрения. Рибейт в размере 20% является существенной поддержкой бюджета. Главное его возврат не превращать в непреодолимый квест как у сапёра, с невозможностью совершить ошибку» — отметили в кинокомпании «2.39 Фильм».

Выплаты проектам в 2025 году перенесены на 2026 год на основании невыполнения кинокомпаниями новых требований согласно Приказу о рибейтах. Проект «Василий Тёркин» реж. Карена Геворкяна, съёмки которого прошли в 2024 году, находится на стадии постпродакшна. Поскольку проект не закончен, то не может претендовать на получение субсидии. Сериалы «Тоннель», «Дорогой Вилли» и «Любопытная Варавара» планируют подать заявку на участие в конкурсе в следующем году.

Сериал «Волкодав» стал единственным проектом, который мог заполучить рибейт, однако в связи с недостающими документами, не прикреплёнными к заявке, подаваемой через электронную систему бюджета, его кандидатура была отклонена входе заседания региональной кинокомиссии 28 ноября 2025 года.

Рибейт — это субсидия из областного бюджета юридическим лицам в целях финансирования обеспечения возмещения затрат в связи с осуществлением производства фильмов.

В 2025 году кинокомиссии Калининградской области был выделен почти вдвое урезанный бюджет на кинорибейты. Он был сокращён с 50 млн рублей в 2024 году до 28 млн рублей в 2025-м.