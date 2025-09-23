МЧС: в Калининградской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

В Калининградской области в ближайшие несколько дней ожидаются заморозки с ночные и утренние часы. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.



«В период с 24-27 сентября по Калининградской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов по Цельсию. Будьте внимательны и осторожны!» — отмечают в ведомстве.

Напомним, накануне метеорологи-любители предупредили, что после жарких выходных дней метеорологическое лето в Калининградской области заканчивается со сменой синоптической обстановки, в регион «выйдет барическая ложбина, связанная с циклоном над Скандинавией».