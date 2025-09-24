Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты, сообщает ТАСС.

Согласно заключению профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Краснова отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ.

Информагентство добавляет, что председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее сообщалось, что в Совфед поступило представление президента для проведения консультаций о назначении Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России.

