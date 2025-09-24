Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Гуцан с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее сообщалось, что Гуцан должен занять место генпрокурора страны вместо Игоря Краснова. В августе СМИ сообщали, что главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина рассматривают на пост полпреда президента в СЗФО вместо Гуцана.


