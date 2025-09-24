Горвласти выделили 7,2 млн на устройство посадочных площадок на двух остановках

Власти Калининграда ищут подрядчика, который займется обустройством посадочных площадок на двух остановках. Информация о конкурсе размещена на портале zakupki.gov.

Начальная цена контракта — 7 272 279,65. Подрядчику предстоит обустроить посадочные площадки на трамвайных остановках «Областная филармония» и «ул. Дзержинского». Конструкция будет представлять собой «большой приподнятый пешеходный переход или искусственную дорожную неровность шириной на всю проезжую часть и длиной с „Корсар“», уточнили в горадминистрации. Заявки на конкурс принимаются до 1 октября. Победителя определят 3-го.

Напомним, ранее в сентябре в Калининграде приступили к обустройству посадочных платформ и остановок на выделенной полосе для трамваев по ул. 9 Апреля. Победу в аукционе одержала компания «Фаворит-Балт», согласившаяся выполнить работы за 16,7 млн рублей при начальной стоимости 22,4 млн. Контракт с подрядчиком заключили 1 июля. Срок исполнения — 28 ноября. Работы необходимо выполнить за 120 дней.