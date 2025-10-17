Дятлова рассказала, где в Калининграде установят новые трамвайные павильоны (фото)

Новые трамвайные павильоны установят на конечной остановке «ул. Бассейная», где сейчас идёт замена трамвайных путей, а также на остановке «ул. Космонавта Леонова (в центр)» на Фестивальной аллее, где пути обновили в прошлом году. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Чиновница напомнила, что в 2025 году в бюджете на обновление остановочных павильонов заложили 12,3 млн руб. Десять павильонов уже смонтированы на остановках на проспектах Победы (в районе дома № 15) и Мира. Кроме того, монтаж завершили на улицах Молодой Гвардии, Фрунзе, Огарева, а также на Парадной набережной и у Детской областной больницы.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

До конца ноября в Калининграде должны появиться еще шесть павильонов на трамвайных остановках на ул. 9 Апреля: «ул. 9 Апреля», «Областная больница» и «Историко-художественный музей». До конца года в планах на монтаж находятся 28 павильонов, в том числе на четырёх остановках по ул. Полковника Емельянова, где оборудовали заездные карманы для увеличения пропускной способности улицы.

«На 2026 год на обновление павильонов, оборудование площадок ожидания планируем предусмотреть такую же сумму, что и в этом. Предварительный список насчитывает 26 адресов, специалисты уточняют их по результатам мониторинга и обращений калининградцев», — добавила чиновница.

О том, что в Калининграде в течение 2025 года появятся первые трамвайные остановочные павильоны, стало известно в январе. Эскиз тогда обещали продемонстрировать «в ближайшее время».

Анонс закупки опубликовали в мае. Победу в аукционе одержала компания «Фаворит-Балт», согласившаяся выполнить работы за 16,7 млн рублей при начальной стоимости 22,4 млн. Контракт с подрядчиком заключили 1 июля. Срок исполнения — 28 ноября. Работы необходимо выполнить за 120 дней.

В сентябре горвласти выделили еще 7,2 млн на устройство посадочных площадок на остановках «Областная филармония» и «ул. Дзержинского».

