На автодороге «Приморье — Донское» после ремонта открыли двустороннее движение (фото)
Фото: страница Беспрозванных «ВКонтакте»
По отремонтированному участку дороги «Приморье — Донское» открыли двустороннее движение транспорта. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, работы удалось завершить раньше срока.

Работы должны были завершиться в середине 2026 года. Сделать это раньше, по словам Беспрозванных, удалось, благодаря «опережающему» финансированию и одновременной работе бригад на нескольких участках.

С 25 сентября автобусы вернутся к прежним маршрутам, а остановки, использовавшиеся до ремонта, снова начнут функционировать. «Около пяти километров дороги привели в порядок, установили уличное освещение, сделали обочины, 19 примыканий и восемь остановок, — добавил глава региона. — Следующий этап — реконструкция дороги от Донского через Синявино до Янтарного. Проект завершён и прошёл экспертизу».

Изображение: страница Беспрозванных «ВКонтакте»

Ранее региональные власти выделили на реконструкцию дороги «Приморье — Донское» протяженностью 4,6 км 352 млн рублей. Одностороннее движение на автодороге ввели 12 июля.

