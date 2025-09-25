На текущий ремонт променада в Светлогорске выделяют 17 млн рублей

ГБУ «Балтберегозащита» готовится к поиску подрядчика для текущего ремонта объекта «Променад в г. Светлогорске». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Отремонтировать планируют «ограждающие конструкции» променада. На работы выделяют чуть более 17 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как стало известно на днях, власти расторгают контракт с генподрядчиком, занимающимся реконструкцией променада в Светлогорске. У компании «Геоизол» возникли непреодолимые трудности.

