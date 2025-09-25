Кропоткин: нужно вести идеологическую работу, чтобы молодежь оставалась в Озерске

Кропоткин: нужно вести идеологическую работу, чтобы молодежь оставалась в Озерске
Озерск. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Спикер Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин считает, что местным властям нужно проводить идеологическую и патриотическую работу, чтобы молодые семьи оставались жить в отдаленных муниципалитетах. Такое мнение он высказал, комментируя доклад о развитии Озерского округа местной главы администрации Натальи Строгановой на заседании Заксобрания 25 сентября.

Кропоткин обратил внимание, что за десять лет численность населения Озерского округа снизилась с 15 тыс. до 12,4 тыс. человек. «Эта тенденция везде по области, я всё понимаю. Но нужно работать над тем, чтобы привлекать людей для постоянного места жительства и пытаться удержать детей, которые родились в Озерском округе», — сказал спикер Заксобрания. Он отметил, что в муниципалитете «хорошо работает колледж», несколько серьезных сельских предприятия, развивается туризм. «Нужно вести идеологическую и патриотическую работу, улучшать инфраструктуру, чтобы молодые семьи оставались там», — заключил Андрей Кропоткин.

Напомним, ранее экс-глава администрации Славского округа Эдуард Кондратов отмечал, что население округа за последние 14 лет сократилось более, чем на четверть — с 21 тыс. до 15,5 тыс. человек. Похожие цифры по Нестеровскому району озвучивал глава администрации муниципалитета Алексей Родин. По его словам, за последние 15 лет население округа сократилось на четверть, и этот процесс не удастся остановить к 2030 году.



