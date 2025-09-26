Министр: у основных операторов региона «никаких проблем с топливом нет»

Крупные компании, поставляющие топливо в Калининградскую область, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой. Власти региона принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Об этом заявил министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство в ежедневном режиме мониторит ситуацию. У нас есть постоянные контакты с нашими основными операторами. Это и „Сургутнефтегаз“, и „Газпром нефть“, и их коллеги из „Лукойла“, и другие компании так называемые независимые, которые поставляют сюда топливо. Мы раз в три дня проводим совещания, определяем, какие проблемы есть с доставкой. На сегодняшний день у нас в наличии топливо всех видов в достаточном количестве. Более того, мы смотрим постоянно топливо, которое в пути. И у нас есть договорённости: мы в первую очередь с точки зрения логистических особенностей нашего региона доставляем сюда топливо, чтобы никаким образом не допустить хоть какого-то перебоя или дефицита. Поэтому сейчас пока я не вижу никаких причин для волнения», — отметил Рольбинов.

Он признал, что у независимых операторов «периодически возникают некоторые сложности», заверив, что власти пытаются помочь и им. «Мы тоже пытаемся эту проблему решить. Но на основных заправочных станциях, на основных наших так называемых вертикально интегрированных компаниях, которые поставляют сюда топливо, никаких проблем с топливом нет», — сказал министр.

17 сентября о том, что ситуация с обеспечением Калининградской области топливом «находится под контролем», заявил губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, в течение недели были возможны задержки с поставками 92-го бензина лишь у некоторых поставщиков. «У крупных компаний есть нужный для жителей региона объём дизеля, бензина, газа», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

