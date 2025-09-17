Облвласти: «Необходимого для региона объёма всех видов топлива достаточно»

Ситуация с обеспечением Калининградской области топливом «находится под контролем». Регион обеспечен дизелем, бензином и газом. Об этом заявил в среду, 17 сентября, губернатор Алексей Беспрозванных.

«Сейчас топливный рынок в стране испытывает давление, в том числе и в нашем регионе. Знаю, что есть опасения у калининградцев. Провели встречу со всеми участниками рынка. Необходимого для региона объёма всех видов топлива достаточно. Ситуация находится под контролем. В течение недели возможны задержки с поставками 92-го бензина у некоторых поставщиков, но и этот вопрос мы сейчас решаем. У крупных компаний есть нужный для жителей региона объём дизеля, бензина, газа», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, 16 сентября стало известно, что условия акции «Янтарная выгода» на АЗС «Лукойла» изменились. Специальное предложение на АЗС «только в Калининградской области» касается теперь только газа и дизельного топлива. Как объяснили в региональном правительстве, акция перестала распространяться на бензин в связи с изменившейся «ценовой конъюнктурой».

