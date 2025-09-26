Горвласти рассказали о комплексе мер для спасения «Красной Звезды» от потопов

Власти Калининграда предпринимают ряд действий для спасения стадиона «Красная Звезда» на Московском проспекте от регулярных подтоплений. О том, что сотрудники мэрии делают уже сейчас, «Новому Калининграду» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Когда идёт большой поток, в Гагаринском и Литовском ручье происходит подтопление. Оно не является фатальным, и вода быстро сходит, но нам всё равно нужно сделать комплекс мероприятий на этой территории, — сообщила чиновница. — Он включает в себя в том числе строительство очистных сооружений и переключение ливневой канализации с Московского проспекта. Отдельно коллеги из комитета городского хозяйства работают с дренажом на самом стадионе. Этот комплекс мер позволит нам уйти от подтоплений».

Дятлова отметила, что её подчинённые во время последних дождей фиксировали меньшие масштабы обводнения территории. Она также добавила,что предприятие «Гидротехник» ведёт постоянный мониторинг ливнеприёмных решёток и состояния отвода воды в этом районе.

«Сейчас вода идёт на улицу Ялтинскую, где происходит сброс в водные объекты, а мы хотим переключить по-другому, в очистные. Кстати, если вы сейчас доедете до эллингов [на берегу Преголи], то увидите, какая огромная работа там проведена. Из 18 судов у нас осталось только три (я надеюсь, что и там решения вступят в законную силу, и всё будет демонтировано). Если пройдёте вдоль ручья и бастиона Литва, увидите совершенно другую картину. Демонтаж уже начался», — добавила глава.