Мэрия решила купить новую новогоднюю елку «после многочисленных обращений»

Мэрия решила купить новую новогоднюю елку «после многочисленных обращений»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Продолжение: Мэрия выделяет на новогоднее оформление площади Победы 73 млн рублей
Все новости по теме: Новый год

Администрация Калининграда намерена обновить убранство площади Победы на новогодние праздники. Как сообщает телеграм-канал администрации, это решение принято «после многочисленных обращений жителей и гостей нашего города».

«Объявляем открытый аукцион на поставку 18-метровой новогодней ели с комплектом оформления. Ель украсят 600 красных и золотистых шаров, 196 сияющих „кристаллов“ и световой шатёр диаметром 40 метров», — сообщили в администрации. Кроме того, планируется закупить новые светодиодные конструкции: 2,5-метровые цифры «2026», «Арку» высотой 3,3 метра, по паре «Карет с лошадьми» в натуральный рост и трехметровых «Фонтанов», по шесть фигур двухметровых «Ангелов» и пятиметровых «Световых деревьев». Сумма контракта не называется. 

Что касается новогодней елки, которая украшала площадь последние два года, — она вернется на прежнее место к Верхнему озеру. Отметим, что эта елка была подарена Калининграду 18 лет назад ГК «Бауцентром», когда администрацию возглавлял владелец компании Александр Ярошук. Высота елки составляет 20 метров, диаметр основания — 7,2 м, вес — 4 тонны.

В 2011 году власти города купили для Калининграда новую новогоднюю елку за шесть млн рублей (пять из них выделил из резервного фонда правительства области экс-губернатор Николай Цуканов). Однако два года назад елка пришла в негодность, на площадь вернули конструкцию, подаренную в 2007 году.

Напомним, что купить новую новогоднюю ель глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала жителям ещё в конце 2021 года. В октябре 2024 года глава администрации заявила, что вопрос с приобретением новой главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. В декабре 2024 года она сказала, что городские власти купят новогоднюю ёлку в 2025 году только в том случае, если закончится Специальная военная операция. «На следующий год в бюджете у нас заложены деньги. Приобретение нового новогоднего украшения будет только в том случае, — как вот мы говорили, и я советовалась в правительстве — если будет наша безусловная победа. Если нет, то мы придержимся такой консервативной политики, что мы сможем обойтись, и тогда лучше денежные средства опять отправим [на СВО]», — говорила Елена Дятлова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter