Мэрия решила купить новую новогоднюю елку «после многочисленных обращений»

Администрация Калининграда намерена обновить убранство площади Победы на новогодние праздники. Как сообщает телеграм-канал администрации, это решение принято «после многочисленных обращений жителей и гостей нашего города».

«Объявляем открытый аукцион на поставку 18-метровой новогодней ели с комплектом оформления. Ель украсят 600 красных и золотистых шаров, 196 сияющих „кристаллов“ и световой шатёр диаметром 40 метров», — сообщили в администрации. Кроме того, планируется закупить новые светодиодные конструкции: 2,5-метровые цифры «2026», «Арку» высотой 3,3 метра, по паре «Карет с лошадьми» в натуральный рост и трехметровых «Фонтанов», по шесть фигур двухметровых «Ангелов» и пятиметровых «Световых деревьев». Сумма контракта не называется.

Что касается новогодней елки, которая украшала площадь последние два года, — она вернется на прежнее место к Верхнему озеру. Отметим, что эта елка была подарена Калининграду 18 лет назад ГК «Бауцентром», когда администрацию возглавлял владелец компании Александр Ярошук. Высота елки составляет 20 метров, диаметр основания — 7,2 м, вес — 4 тонны.

В 2011 году власти города купили для Калининграда новую новогоднюю елку за шесть млн рублей (пять из них выделил из резервного фонда правительства области экс-губернатор Николай Цуканов). Однако два года назад елка пришла в негодность, на площадь вернули конструкцию, подаренную в 2007 году.

Напомним, что купить новую новогоднюю ель глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала жителям ещё в конце 2021 года. В октябре 2024 года глава администрации заявила, что вопрос с приобретением новой главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. В декабре 2024 года она сказала, что городские власти купят новогоднюю ёлку в 2025 году только в том случае, если закончится Специальная военная операция. «На следующий год в бюджете у нас заложены деньги. Приобретение нового новогоднего украшения будет только в том случае, — как вот мы говорили, и я советовалась в правительстве — если будет наша безусловная победа. Если нет, то мы придержимся такой консервативной политики, что мы сможем обойтись, и тогда лучше денежные средства опять отправим [на СВО]», — говорила Елена Дятлова.