Мэрия выделяет на новогоднее оформление площади Победы 73 млн рублей

На новогоднее оформление площади Победы в Калининграде горвласти готовы потратить в общей сложности 73,28 млн руб. — 35,55 млн руб. предусмотрено на новую искусственную новогоднюю елку с украшениями и шатром, 37,73 млн руб. — на инсталляции, которые планируется установить на центральной площади города. Информация об этом содержится в документации к двум электронным аукционам, которые объявил 26 сентября МАУ ДК «Машиностроитель». Итоги торгов планируется подвести в середине октября.

Как следует из технической документации к лоту с начальной ценой контракта в 35,55 млн руб., стоимость самой новой искусственной елки — 13,74 млн рублей. Еще в 21 млн обойдутся украшения (196 кристаллов, 600 красных шаров разного диаметра), навершие высотой в два метра, ограждение и шатёр над елкой. «В рабочем состоянии представляет собой светящееся изделие в виде ствольной ели со световыми и не световыми элементами. Крепление ели на поверхности предусматривает установку пригрузов», — отмечается в техзадании.

Что касается шатра над ёлкой, то его диаметр должен составлять 40 метров. «По окружности равномерно расположены 24 опоры высотой 6 м, соединённые между собой 24 перекладинами, в нижней части опор предусмотрено место для размещения пригруза, закрытое декоративными панелями из поликарбоната с нанесённым на него методом УФ-печати рисунком. От верхушки ели к перекладинам шатра располагаются гирлянды. В рабочем состоянии соответствует приведенному эскизу», — говорится в документации. Срок службы нового новогоднего дерева — не менее пяти лет.

В 37,73 млн рублей власти оценили начальную цену контракта на поставку инсталляций — цифр «2026» высотой в 2,5 метра, «Арку» высотой 3,3 метра, по две «Кареты с лошадьми» в натуральный рост и трехметровых «Фонтанов», по шесть фигур двухметровых «Ангелов» и пятиметровых «Световых деревьев».

Поставить ель и инсталляции на склад подрядчик должен будет до 1 декабря, собрать и установить елку с комплектом оформления — не позднее 10 декабря (включительно). До 19 января необходимо обслуживать конструкции, с 20 по 28 января их разобрать и передать на хранение не позднее 20 февраля.

Ранее администрация Калининграда сообщила, что намерена обновить убранство площади Победы на новогодние праздники, решение принято «после многочисленных обращений жителей и гостей нашего города».