На результаты торгов на берегоукрепление в Отрадном поступила ещё одна жалоба

Федеральная антимонопольная служба рассматривает вторую жалобу, по которой было приостановлено определение поставщика для строительства пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Жалоба поступила от московской компании «ТС Строй». Согласно размещённому на сайте протоколу подведения итогов аукциона, комиссия отклонила все поступившие во время торгов заявки по причине отсутствия подтверждённого необходимого опыта для выполнения указанных работ. Представители подрядчика считают решение необоснованным, просят отменить протокол и пересмотреть заявки участников. Жалоба находится на рассмотрении ФАС.

Служба также приняла решение по ранее поданной жалобе от ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» из Московской области, признав её необоснованной. Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трёх месяцев.

В начале сентября ГБУ «Балтберегозащита» в шестой раз объявило торги на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного. Речь идёт о третьем подэтапе второго этапа строительства после проведения корректировки проекта. Начальная цена контракта — 5,946 млрд рублей.

Подрядчику необходимо возвести гидротехнические сооружения — волноломы (пять штук) и буны (одна штука). Протяжённость участка, начинающегося от Гаузупского ручья, — 1400 м. «Класс гидротехнического сооружения — III, расчётный срок службы — 50 лет, намыв искусственного песчаного пляжа — 4500 м. п.», — отмечается в документации. Торги объявлялись ранее пять раз, впервые — в ноябре 2024 года, затем подрядчика пытались найти в марте, июне, июле. Весной после корректировки стоимость контракта была увеличена с 5,6 до 5,946 млрд рублей.