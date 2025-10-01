Горвласти: у Калининграда нет денег на одновременное развитие трамвая и троллейбуса

У Калининграда нет средств на одновременное развитие троллейбусной и трамвайной сети. Об этом журналистам во вторник, 30 сентября, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Вопрос, который вы задаёте, сложный, потому что это всё всегда укладывается только в экономику, — начала издалека Дятлова. — Если внимательно отслеживаете то, что сейчас происходит в Калининграде, то могли заметить, что мы ведем работы с правительством Калининградской области и акцент ставим на приведении в порядок трамвайной инфраструктуры. Количество денег такое, какое оно есть. Мы всегда при формировании бюджета на следующий год определяем три параметра: доходы, расходы и дефицит. Доходы — это ровно то, что у нас есть, что мы можем сегодня тратить. Когда мы проанализировали инфраструктуру трамвая и троллейбуса, мы поняли, что если мы хотим сохранить трамвай, даже в его существующем состоянии (пятёрку и тройку), то необходимо заниматься приведением в порядок трамвайной инфраструктуры. Если ничего не делать, то, по самым пессимистическим прогнозам, к 2030 году, наверное, придется закрывать трамвай, потому что его инфраструктура изношена».

Чиновница отметила, что в Калининграде время от времени происходят сходы трамваев с изношенных путей и что лоббировать интересы города в плане выделения допсредств на ремонт сетей помогают Валентина Матвиенко и Совет Федерации.

«Будем ли заниматься троллейбусами? Да. Но пока мы концентрируемся на самых проблемных наших аспектах — это приведение в порядок существующей трамвайной инфраструктуры. А дальше хочется иметь очень много денег в доходной части, чтобы недрогнувшей рукой распределять расходы», — заключила глава администрации.

В ходе той же беседы с журналистами Елена Дятлова сообщила, что власти решили отказаться от эксперимента по внедрению электробусов, сделав ставку на троллейбусы.