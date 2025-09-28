Эксперт: Калининград не пошёл по пути моды и не заменил троллейбусы электробусами

Транспортный эксперт похвалил калининградские власти за отказ от замены троллейбусов электробусами. Во время публичной лекции 25 сентября, прошедшей в калининградском арт-пространстве «Сигнал», вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Александр Морозов провел сравнение эффективности различных видов городского транспорта на примере Калининграда и объяснил, почему троллейбус выгоднее электробуса.

Морозов отметил, что сегодня уже можно провести анализ эффективности электробуса на примере Москвы, где самый большой парк электробусов не только в России, но и в Европе. Он пояснил, что в силу увеличения простоя электробусов на конечных станциях (он требуется для подзарядки), примерно на 25% растут расходы на привлечение дополнительных водителей.

«В отличие от многих городов Калининград не пошёл по пути моды. Мол, смотрите, электробус, мы сейчас снимем все провода. В Калининграде в этом плане приняли разумное решение и ориентируются на троллейбусы. Тут было понимание, что электробус обходится гораздо дороже», — заявил Морозов.

Транспортный эксперт также отметил, что некоторые города России начали сворачивать свой эксперимент по внедрению электробусов.

«Во Владивостоке пытались запустить электробус, и в итоге работа этого маршрута сворачивается, потому что это оказалось слишком дорого, и развития нет. То же самое в Самаре. Один экспериментальный маршрут так и остаётся экспериментом», — уточнил Морозов.

Вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта сделал вывод, что будущее электробуса — это маршруты с низкой интенсивностью, где они могут конкурировать с автобусами (например, пригородные маршруты с интенсивностью 200-300 пассажиров в час)

«Перед троллейбусом у него преимуществ нет никаких», — заключил Морозов.

Ранее губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил о том, что на покупку новых троллейбусов Калининградской области выделяют 500 млн рублей. 15 августа стало известно, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов.