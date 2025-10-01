На модернизацию освещения ул. Лучинского выделяют порядка 1 млн рублей

Власти Калининграда выделяют на модернизацию сети наружного освещения ул. Лучинского на участке от ул. Артиллерийской до ул. Мариенко 998 492 рубля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимали с 23 сентября по 1 октября. Итоги аукциона планируют подвести 3 октября. Источник финансирования — местный бюджет. На работы отводится 50 дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания документа о приёмке и действует в течение пяти лет.

Средства на проект ул. Лучинского были выделены в конце 2019 года. Изначально сдать объект собирались в 2021 году, однако планы постоянно менялись. Подрядчика на строительство улицы стали искать лишь в конце 2022 года. На торгах победила компания «КЛГД Строй», которая снизила начальную цену контракта почти на 4 млн рублей — до 84,3 млн рублей.

В апреле 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что строительство первого этапа улицы Лучинского длиной 630 метров (от ул. Артиллерийской до поворота на ул. Героя России Мариенко) должно завершиться в мае, однако и этого не произошло. 20 августа стало известно о грядущем расторжении контракта с «КЛГД Строй». Техническая готовность улицы тогда составляла 85%. В ноябре завершение первого этапа Лучинского перенесли на 2025 год. Стоимость объекта ещё до начала строительства увеличилась на 19 млн рублей — до 144,9 млн (в ценах соответствующих лет).

Контракт на строительство второго этапа ул. Генерала Лучинского (от ул. Героя России Мариенко до ул. Закатной) власти заключили с ЗАО «Дорожно-транспортное предприятие» 16 июня 2025 года. Его необходимо исполнить до 15 января 2026 года. Стоимость работ — порядка 47 млн рублей.