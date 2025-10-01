Автомобили, собираемые на «Автоторе», не вошли в список машин для работы в такси

Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень машин, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта подпадают более 20 моделей от шести отечественных брендов, сообщает ТАСС. Автомобили китайских брендов, которые собираются на калининградском «Автоторе», в него не вошли.

Как отметили в министерстве, первичный перечень опубликован заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. В него вошли:

Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер»;

Sollers SP7;

Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;

Voyah Free, Dream, Passion;

«Москвич» 3, 3е, 6, 8.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Исключение составляют регионы с отсрочкой — Калининградская область и Сибирский федеральный округ (до 1 марта 2028-го), а также Дальний Восток (до 2030-го).

Ранее «Коммерсант» писал, что автомобиль для включения в реестр такси должен будет соответствовать одному из требований: либо достигать уровня локализации, установленного для госзакупок, либо быть произведенным в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

По данным источника «Коммерсанта», автомобили, производимые на «перезапущенных заводах» совместно с китайскими партнерами, ранее принадлежавшие иностранным компаниям, под требования закона о такси не подходят. Они остаются преемниками СПИК, заключенных в 2019 году, и не соответствуют необходимому уровню локализации. В частности, параметрам не соответствуют китайские автомобили BAIC, Kaiyi и SMW, выпускаемые на калининградском «Автоторе».

В Минпромторге добавили, что список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории России в рамках заключенных СПИК — с учетом обязательств по углублению локализации.