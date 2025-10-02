Минпромторг: список машин для работы в такси пополнится автомобилями «Автотора»

Автомобили крупных российских производителей, чья продукция не была включена в первую версию списка рекомендованных для работы в такси марок, планируется внести в этот перечень. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минпромторга, список планируется расширить машинами, производимыми на калининградском «Автоторе».





«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на „Автоторе“. Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», — уточнил представитель Минпромторга.

Итоговый перечень автомобилей для работы в такси будет сформирован ближе к 1 марта 2026 года, когда в силу вступают соответствующие требования к локализации машин такси, добавил он. «Перечень также будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и СПИК (специнвестконтрактам. — прим. „Нового Калининграда“)», — сказали в министерстве.

В Минпромторге подчеркивают, что законопроект о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Изменения также не затронут машины, которые уже работают в такси — такая техника продолжит эксплуатироваться без ограничений до конца жизненного цикла.

«На территории России производятся автомобили различных классов, что с учетом ожидаемого расширения перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси», — добавляют в Минпромторге.

Накануне Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, подпадающих под требования локализации закона о такси. В него вошли 20 моделей шести брендов (Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич»). Автомобили китайских брендов, которые собираются на калининградском «Автоторе», в него не вошли.