СМИ: только 5% таксистов поменяют авто под требования закона о локализации такси

В России только 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Исследователи опросили 1,5 тыс. занятых в этой сфере в городах с численностью более 500 тыс. человек. Продолжать работать на своей машине планируют 42% водителей, при этом только у 29% из них автомобиль считается локализованным. Еще 24% опрошенных будут работать на машине таксопарка. Остальные будут работать в серой зоне, перейдут в наем или вовсе уйдут из отрасли.

Согласно данным участников рынка, в России на 10 сентября зарегистрировано 285,97 тыс. перевозчиков такси, использующих 1,17 млн автомобилей. Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская подтверждает, что перевозчики не хотят покупать машины, подходящие под требования локализации. Таксопарки не спешат этого делать, потому что не могут себе позволить держать «убыточные машины», а самозанятые не располагают необходимой суммой в размере 2 млн руб. для единовременной покупки нового автомобиля, поясняет она.

На рынке такси наблюдается большая текучесть кадров, и большинство водителей выступают подработчиками, для которых экономически нецелесообразно менять личный автомобиль на соответствующий требованиям, отметили в такси «Максим». Причинами подработки являются временные финансовые трудности или низкая оплата труда на основном месте работы — ничего из этого не добавляет возможности купить новый, локализованный автомобиль. В компании уверены, что для самозанятых водителей, использующих личные автомобили, реализация нормы о локализации в нынешнем виде фактически закроет вход на рынок такси.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Исключение составляют регионы с отсрочкой — Калининградская область и Сибирский федеральный округ (до 1 марта 2028-го), а также Дальний Восток (до 2030-го).

В октябре 2025 года Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, подпадающих под требования локализации закона о такси. В него вошли 20 моделей шести брендов (Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич»). При этом автомобили крупных российских производителей, чья продукция не была включена в первую версию списка рекомендованных для работы в такси марок, планируется внести в этот перечень. Список планируется расширить машинами, производимыми на калининградском «Автоторе».

