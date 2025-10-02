В БСМП начали проводить операции при помощи хирургического микроскопа (фото)

В БСМП поступил хирургический микроскоп экспертного класса. Как сообщает пресс-служба областного правительства, 2 октября с его использованием провели первую операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска шейного отдела.

По словам пресс-службы, по характеристикам аппарат не имеет аналогов в Калининградской области. Он предназначен для оказания высокоспециализированной помощи пациентам с сосудистыми патологиями спинного и головного мозга, а также с онкологией. Ключевыми преимуществами микроскопа являются беспрецедентное качество изображения и высокая точность управления. Оптическая система транслирует изображение одновременно на три тубуса, обеспечивая возможность одновременной работы трех хирургов с использованием трех независимых модулей визуализации. Высокоточная оптика позволяет визуализировать самые тонкие сосуды и мельчайшие анатомические структуры мозга с исключительной четкостью.

Фото: пресс-служба правительства

Хирургический микроскоп необходим для нужд второго регионального сосудистого центра, который в 2026 году планируется открыть на базе БСМП, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Первый Центр управления сердечно-сосудистыми рисками функционирует на базе Областной клинической больницы.

Глава региона также отметил, что в этом году новое оборудование устанавливают в 18 медучреждениях Калининградской области. Самыми дорогостоящими из них, по его словам, стали рентген-аппарат для областной больницы и аппарат МРТ для гусевской.

Напомним, что на приобретение оборудования для больниц Калининградской области в 2025 году предусмотрели более 700 млн рублей. Средства в том числе выделяли и для замены старого оснащения.