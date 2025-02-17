Облвласти запланировали закупку медоборудования на 700 млн рублей в 2025 году

На приобретение оборудования для больниц Калининградской области в 2025 году предусмотрели более 700 млн рублей. Об этом на оперативном совещании правительства региона 17 февраля заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев.

Как пояснил чиновник, средства выделены в том числе и для замены старого оснащения. Всего планируется закупить 1679 единиц оборудования для 14 медицинских учреждений региона. На эти цели предусмотрено 701,5 млн рублей.

«Плюс мы ожидаем в этом году приобретение ангиографа для БСМП и МРТ для гусевской больницы, которая нам позволит реализовывать мероприятия в рамках оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», — заявил министр.





Изображение: скриншот презентации министра здравоохранения на совещании правительства Калининградской области

Дмитриев также отметил, что на ремонт зданий медицинских организаций в 2025 году выделили 392 млн рублей. Работы планируют провести в 30 учреждениях. Помимо этого, по словам минздрава, для Детской областной больницы планируют закупить реанимобиль.