Калининградская Третьяковка заказывает радиогиды для нужд филиала

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде заказал поставку радиогидов для своих нужд. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Всего необходимо поставить 68 приёмников с шейным ремешком, четыре передатчика, восемь головных микрофонов экскурсовода, 136 наушников для радиогида и два мобильных зарядных кейса. Товар необходимо доставить по адресу: Парадная набережная, здание 3, в течение 30 дней с даты заключения договора.
Заявки на участие в торгах принимают с 14 по 22 октября. Итоги аукциона планируют подвести 24 октября. Максимальная стоимость контракта — 637 068 рублей. Указанный источник финансирования — средства бюджетных учреждений.В начале сентября филиал закупил для нужд посетителей с детьми эргорюкзаки. В пресс-службе учреждения «Новому Калининграду» также сообщали о планах приобрести детские коляски. В начале октября учреждение заказало поставку аудиогидов, предназначенных для самостоятельных экскурсий по музею.