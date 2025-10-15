Калининградская Третьяковка заказывает радиогиды для нужд филиала

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде заказал поставку радиогидов для своих нужд. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Всего необходимо поставить 68 приёмников с шейным ремешком, четыре передатчика, восемь головных микрофонов экскурсовода, 136 наушников для радиогида и два мобильных зарядных кейса. Товар необходимо доставить по адресу: Парадная набережная, здание 3, в течение 30 дней с даты заключения договора.

Заявки на участие в торгах принимают с 14 по 22 октября. Итоги аукциона планируют подвести 24 октября. Максимальная стоимость контракта — 637 068 рублей. Указанный источник финансирования — средства бюджетных учреждений.