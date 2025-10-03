Брусчатку на ул. Беломорской в районе Ботанического сада закатали в асфальт (фото)

На ул. Беломорской, расположенной в районе Ботанического сада в Калининграде, брусчатку закатали в асфальт. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», старинное покрытие дороги обнажилось после того, как рабочие сняли старый слой асфальта.

Подрядчики приступили к ремонту улицы в конце августа, с неё сняли старый асфальт, под которым оказалась ровная старинная брусчатка. В начале октября поверх брусчатки залили новый асфальт, демонтировать прежнее покрытие не стали.

Ранее в мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что «это обычный ремонт», в рамках которого не планируется снимать брусчатку. Отметим, что Беломорская идет параллельно с улицами Озерной и Лесной в районе Ботанического сада. Она имеет протяженность 340 метров.

Торги по выбору подрядчика состоялись 17 июля, в аукционе приняли участие шесть компаний. Победителем была признана компания «Инстрой» (руководитель — Максим Евсеенко). Подрядчик предложил отремонтировать дорогу за 14,88 млн руб., снизив начальную цену контракта на 227 тыс. руб. Источник финансирования — городской бюджет. Указанный гарантийный срок — пять лет.

Помимо ремонта дорожного полотна, подрядчик обновляет тротуары плиткой типа «Кирпич», заменяет люки колодцев, также он должен засеять газон.