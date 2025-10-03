Брусчатку на ул. Беломорской в районе Ботанического сада закатали в асфальт (фото)

Брусчатку на ул. Беломорской в районе Ботанического сада закатали в асфальт (фото)
Ул. Беломорская до ремонта. Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

На ул. Беломорской, расположенной в районе Ботанического сада в Калининграде, брусчатку закатали в асфальт. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», старинное покрытие дороги обнажилось после того, как рабочие сняли старый слой асфальта.

Подрядчики приступили к ремонту улицы в конце августа, с неё сняли старый асфальт, под которым оказалась ровная старинная брусчатка. В начале октября поверх брусчатки залили новый асфальт, демонтировать прежнее покрытие не стали.

Фото «Нового Калининград»

Ранее в мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что «это обычный ремонт», в рамках которого не планируется снимать брусчатку. Отметим, что Беломорская идет параллельно с улицами Озерной и Лесной в районе Ботанического сада. Она имеет протяженность 340 метров.

Торги по выбору подрядчика состоялись 17 июля, в аукционе приняли участие шесть компаний. Победителем была признана компания «Инстрой» (руководитель — Максим Евсеенко). Подрядчик предложил отремонтировать дорогу за 14,88 млн руб., снизив начальную цену контракта на 227 тыс. руб. Источник финансирования — городской бюджет. Указанный гарантийный срок — пять лет.

Помимо ремонта дорожного полотна, подрядчик обновляет тротуары плиткой типа «Кирпич», заменяет люки колодцев, также он должен засеять газон.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter