Росатом назвал дату запуска в опытную эксплуатацию гигафабрики в Немане

Гигафабрику литий-ионных накопителей в Неманском районе запустят в опытно-промышленную эксплуатацию 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталью Никипелову.

«15 декабря мы будем ее запускать в опытно-промышленную эксплуатацию. Мы собственно даем старт целой новой отрасли в Российской Федерации — отрасли электромобильности, которая сейчас развивается очень активно», — сказала Накипелова.

На фабрике будут производить элементную базу для батарей («ячейки»). По словам гендиректора предприятия Руслана Горевого, в России собирают такие батареи с помощью, например, китайских элементов, но гигафабрика будет первой в стране производить отечественные «ячейки», а из них собирать батареи и батарейные модули. Фабрика планирует производить батареи мощностью 4 ГВт/ч для обеспечения энергией 50 тысяч электроавтомобилей в год.

Информация о том, что госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по производству литий-ионных аккумуляторов на месте недостроенной БАЭС под Неманом, появилась в октябре 2022 года. Горевой сообщал, что запустить гигафабрику хотят в сентябре 2025 года. В начале мая губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что строительная готовность завода составляет 80%. Кроме того, несколько предпринимателей из Краснознаменского округа Калининградской области жаловались Беспрозванных на дефицит кадров, спровоцированный строительством гигафабрики.