«Из октября в ноябрь»: в Калининградской области ожидается сильное похолодание

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
На следующей неделе в регионе ожидается сильное похолодание. Вероятны смешанные ливневые осадки с крупой и сильным ветром. Об этом рассказали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ворота холода» северным арктическим воздушным массам, поступающим из приполярных широт, как ожидается, откроет «конфигурация барических систем» с низким давлением к востоку и высоким — к западу. В начале следующей недели дневные температуры едва ли превысят +8...+10℃, а ночные приблизятся к околонулевым отметкам.

«Логично предположить, что в тылу циклонической системы нас ждут конвективные процессы со смешанными ливневыми осадками (дождь/крупа) и сильным ветром. Кое-где в Прибалтике вполне может появиться и первый мокрый снег, но для нашего региона об этом пока говорить рано. Следим за тенденциями и наслаждаемся умеренной погодой этой недели. Далее перспективы у нас совсем не тёплые», — отмечают синоптики.

