Россия планирует ввести безвизовый режим с тремя странами

Все новости по теме: Международные отношения

В ближайшее время планируется введение безвизового режима между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ, сообщает ТАСС.

«Планы и целевые показатели на будущее. <...> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — отмечается в материалах. Упрощение визового режима с рядом стран позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов. К 2030 году планируется увеличить число туристических поездок иностранцев в Россию на 11 млн к текущим 5 млн, указывается в материалах.

Напомним, 2 сентября МИД КНР объявил о введении с 15 сентября 30-дневного безвизового режима для граждан России. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год. Президент РФ Владимир Путин пообещал Китаю зеркальный ответ на это решение.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter