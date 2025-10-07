Россия планирует ввести безвизовый режим с тремя странами

В ближайшее время планируется введение безвизового режима между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ, сообщает ТАСС.

«Планы и целевые показатели на будущее. <...> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — отмечается в материалах. Упрощение визового режима с рядом стран позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов. К 2030 году планируется увеличить число туристических поездок иностранцев в Россию на 11 млн к текущим 5 млн, указывается в материалах.

Напомним, 2 сентября МИД КНР объявил о введении с 15 сентября 30-дневного безвизового режима для граждан России. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год. Президент РФ Владимир Путин пообещал Китаю зеркальный ответ на это решение.