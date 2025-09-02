Китай вводит для россиян безвизовый режим сроком до 30 дней

Китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.

«В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — сообщил он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму «с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами сроком до 30 дней».