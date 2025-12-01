Путин отменил визы для туристов из Китая

Путин отменил визы для туристов из Китая

Граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Установить, что до 14 сентября 2026 года с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию Российской Федерации и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина Китайской Народной Республики», — говорится в документе.

Напомним, 2 сентября МИД КНР объявил о введении с 15 сентября 30-дневного безвизового режима для граждан России. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год. Президент РФ Владимир Путин пообещал Китаю зеркальный ответ на это решение. В октябре стало известно, что Россия планирует ввести безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией.


