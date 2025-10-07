Водонапорную башню Знаменска не удалось открыть для туристов в 2025 году

Фото: портал Prussia39
В течение минувшего лета собственникам водонапорной башни в Знеменске не удалось открыть объект для посетителей и подключить его к электричеству, как планировалось. О причинах задержки «Новому Калининграду» рассказал руководитель эко-площадки «Зелёный Кот» Денис Калиновский, который является управляющим на объекте.

«Собственными силами пытаемся этот объект восстанавливать, — рассказал Калиновский. — Но работы мы не можем производить в силу того, что там отсутствует электричество. Мы написали заявку в „Россети“, но уже третий год ждем подключения к электричеству. Мы уже обеспечили подключение к системе водоснабжения, к канализации, к теплоцентрали, но из-за отсутствия электричества мы не можем начать никакие нормальные работы».

Калиновский добавил, что постоянно находится на связи с местной администрацией и получил задание на проектирование, а также проект капитального ремонта подпорной стенки по периметру башни.

«Мы также начали разработку проекта по внутренней лестнице, но и тут мы не можем полным ходом работать. Чтобы поддерживать объект, нужна какая-то элементарная электроэнергия, но мы не можем добиться её от „Россетей“, — продолжил администратор объекта. — С периодичностью раз в полгода мы пишем дополнительные письма с просьбой назвать какие-то сроки».

Конкретный срок ответа на заявку, как уверяет Калиновский, пока не определён, однако в «Россетях» пообещали вернуться с ответом в 2026 году.

«Новый Калининград» обратился по этому вопросу в пресс-службу энергетиков, и там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Напомним, что в марте этого года собственник водонапорной башни Знаменска был намерен уже летом открыть объект для посетителей.

Башню и участок, на котором она располагается, в январе прошлого года за 2 150 000 рублей выкупил московский предприниматель Константин Трубицин (на площадке ГИС «Торги» объект изначально был выставлен за 1 004 400 рублей).

Объект площадью 48 кв. метров расположен на участке площадью 428 кв. метров с кадастровым номером 39:02:020013:329. По данным сайта «Пруссия39», водонапорная башня была построена в Велау (Знаменск) в 1913 году из полнотелого красного керамического кирпича. В ноябре 2016-го здание признали объектом культурного наследия муниципального значения.

