В Знаменске летом намерены открыть для посетителей ещё один исторический объект

В Знаменске летом этого года намерены открыть для посетителей водонапорную башню на улице Ленина (у железнодорожного переезда). Объект культурного наследия, выкупленный за два миллиона рублей в январе прошлого года, сейчас обследуется собственником.

«Мы выясняем, в каком она состоянии, — сообщил „Новому Калининграду“ руководитель эко-площадки „Зелёный Кот“ Денис Калиновский, который является управляющим на объекте. — Минимальное количество противоаварийных работ мы провели. Сейчас в башне безопасно и удобно находиться. Осталось сделать благоустройство и внутри объекта. Что касается Знаменска, то он интересен тем, что здесь есть „Ферма Тюниных“, ставшая драйвером развития города. Мы с ними работаем в коллаборации и хотим вместе развивать этот объект».

Калиновский напомнил, что в Знаменске Тюнины активно развивают бренд «Города тысячи роз». По его словам, тематика музея, который планируют разместить в башне, будет отчасти связана с цветочной историей.

«Также есть мысли сделать там музей путешественников и туристов, — добавил управляющий. — Дело в том, что город находится на пересечении нескольких туристических маршрутов. Это место пользуется спросом у любителей активного отдыха. Объект мы планируем запустить уже в этом году, к лету».

Калиновский уточнил, что доступа на верхний ярус башни пока не будет, так как лестница находится в аварийном состоянии. Её реконструкцией собственники будут заниматься параллельно с запуском проекта.

Напомним, что водонапорную башню и участок, на котором она располагается, в январе прошлого года за 2 150 000 рублей выкупил московский предприниматель Константин Трубицин (на площадке ГИС «Торги» объект изначально был выставлен за 1 004 400 рублей).