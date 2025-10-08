Проект изменения генплана для пр-кта Победы вынесли на общественные обсуждения

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» объявляет о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград» применительно к части территории в границах элементов планировочной структуры — участков проспекта Победы от ул. Каштановая аллея до ул. Кутузова, от ул. Кутузова до ул. Радищева, от ул. Радищева до ш. Балтийского. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Обсуждения планируют проводить с 9 октября по 6 ноября 2025 года.

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград».

Экспозиция проекта пройдёт с 17 по 27 октября в:

— МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (пл. Победы, 1, вход со стороны Гвардейского пр-та, часы работы: понедельник — пятница, 9:00 —18:00);

— Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (Московский пр-кт, 39, часы работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной день).

Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД»:

— 21.10.2025 (вторник) с 10:00 до 13:00;

— 23.10.2025 (четверг) с 14:00 до 17:00.

Подать предложения и замечания можно с 17 по 27 октября 2025 года:

— через официальный сайт http://www.klgd.ru;

— в журнал учёта посетителей экспозиции проекта;

— через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/;

— в письменной форме через МКУ «ЦДОД» (пл. Победы, 1).

Контакты организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-32-11.

В августе министерство градостроительной политики Калининградской области инициировало поправки в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. Изменения необходимы, чтобы формально «легализовать» контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции участка проспекта Победы. Там хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить дорогу до четырёх полос.

Проспект Победы — для машин: зачем власти снова меняют генплан Калининграда