Мэрии рекомендовали повторно проработать вопрос сохранения трамвая

Правительство Калининградской области рекомендовало властям Калининграда проработать вопрос сохранения трамвайного движения на проспекте Победы и ул. Тельмана. Об этом говорится в письме за подписью вице-премьера-министра развития инфраструктуры Александра Рольбинова общественному активисту Александру Панфилову.

Письмо было направлено по итогам личного приема сенатора Александра Шендерюка-Жидкова. Панфилов обращался к члену Совета Федерации по поводу уничтожения выделенной полосы для трамвая на проспекте Победы и другим вопросам городского электротранспорта. Сенатор по итогам встречи перенаправил письмо в правительство области, где его рассмотрели.

«По итогам личного приема Администрации [Калининграда] рекомендовано повторно проработать вопрос целесообразности сохранения трамвайного движение по проспекту Победы и ул. Тельмана», — говорится в ответе за подписью Рольбинова.

Калининградский общественник также представил в распоряжение «Нового Калининграда» другие письма из правительства (Панфилов направлял обращения в федеральные органы власти, но их в итоге перенаправили в областные). В письме за подписью Рольбинова от 10 сентября говорится, что «в конце сентября, начале октября текущего года представители Комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа „Город Калининградской“ планируют проведение встречи с транспортными специалистами и экспертами по вопросу развития трамвайной системы Калининграда». На встречу обещали пригласить и активиста. В письме от 29 сентября Рольбинов отмечает, что «Правительством Калининградской области совместно с федеральными органами исполнительной власти продолжается проработка вопроса об оказании содействия Калининградской области в реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры городского электрического транспорта», при этом до настоящего времени источники финансирования указанных мероприятий не определены. «Учитывая изложенное, встреча с транспортными экспертами до настоящего времени не назначалась», — говорится в письме.

В августе губернатор Алексей Беспрозванных обсудил развитие городского электрического транспорта в Калининграде с сенаторами Александром Шендерюком-Жидковым и Анатолием Артамоновым (бывший губернатор Калужской области, в настоящее время является председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам — прим. «Нового Калининграда»). По данным пресс-службы правительства, до этого Алексей Беспрозванных обратился к председателю Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой поддержать модернизацию трамвайного сообщения в регионе, итоговое совещание показало необходимость обновления трамвайной сети и расширения системы троллейбусов. «Реализация потребует примерно 10 миллиардов рублей. Региональные власти уже согласовали проект с Минтрансом и Министерством финансов РФ, предложив включить программу развития электротранспорта в госпрограмму социально-экономического развития региона», — сообщали в правительстве.

1 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам федеральных министерств проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта. Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено подготовить соответствующие предложения к 1 ноября 2025 года.

Напомним, работы по ликвидации выделенной полосы под трамвай на проспекте Победы перешли в активную стадию — мэрия в настоящее время проводит общественные обсуждения по поводу расширения проспекте за счет трамвая.

Подать предложения и замечания можно с 17 по 27 октября 2025 года:

— через официальный сайт http://www.klgd.ru;

— в журнал учёта посетителей экспозиции проекта;

— через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/;

— в письменной форме через МКУ «ЦДОД» (пл. Победы, 1).

Контакты организатора публичных слушаний: 92-31-46,92-32-11.

