В России вновь меняют требования для назначения единого пособия

Требования для назначения единого пособия на детей меняются с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в социальном фонде России.

Главное нововведение — повышение минимального размера дохода каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев расчётного периода. Теперь он должен будет составлять не менее восьми МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда составит 27 093 руб. Соответственно, для назначения выплаты каждый родитель должен иметь доход минимум 216 744 руб. за расчётный период, иначе в назначении пособия откажут. До нового года действует порог в четыре МРОТ, утверждённый в конце 2024 года. Изменения повлияют прежде всего на самозанятых, не всегда получающих регулярный доход.

Если дохода в необходимом размере нет, семья может подтвердить документально наличие уважительных причин для нулевого дохода. К ним относятся:

уход за ребёнком до трёх лет;

инвалидность ребёнка до 18 лет или инвалидность с детства I группы;

уход за нетрудоспособным;

очное обучение до 23 лет;

лечение более трёх месяцев или уход за болеющим ребёнком;

срочная служба в армии и три месяца после;

лишение свободы и три месяца после;

учёт по безработице — до шести месяцев;

получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца (этот пункт является новым и применяется с 1 января 2026 года);

многодетность;

статус единственного родителя ребёнка до 18 лет.

Нулевой доход не может быть основанием для отказа при наличии следующих причин:

беременность более 6 месяцев в расчётном периоде;

срок беременности 12 недель и более на день обращения;

мобилизация члена семьи на момент обращения.

Напомним, что для назначения единого пособия среднедушевой доход в семье не должен также превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Если доход выше, выплату не назначат.

С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области составит 19 507 рублей, для трудоспособного населения — 21 263 рубля, пенсионеров — 16 776 рублей, детей — 18 922 рубля. Соответствующее постановление было подписано губернатором Алексеем Беспрозванных 7 ноября 2025 года.

С 1 января в России планируют проиндексировать единое пособие на детей. Его размер составит в среднем 18,3 тыс. рублей.