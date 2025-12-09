В России вновь меняют требования для назначения единого пособия

Требования для назначения единого пособия на детей меняются с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в социальном фонде России.
Главное нововведение — повышение минимального размера дохода каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев расчётного периода. Теперь он должен будет составлять не менее восьми МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда составит 27 093 руб. Соответственно, для назначения выплаты каждый родитель должен иметь доход минимум 216 744 руб. за расчётный период, иначе в назначении пособия откажут. До нового года действует порог в четыре МРОТ, утверждённый в конце 2024 года. Изменения повлияют прежде всего на самозанятых, не всегда получающих регулярный доход.
Если дохода в необходимом размере нет, семья может подтвердить документально наличие уважительных причин для нулевого дохода. К ним относятся:
-
уход за ребёнком до трёх лет;
-
инвалидность ребёнка до 18 лет или инвалидность с детства I группы;
-
уход за нетрудоспособным;
-
очное обучение до 23 лет;
-
лечение более трёх месяцев или уход за болеющим ребёнком;
-
срочная служба в армии и три месяца после;
-
лишение свободы и три месяца после;
-
учёт по безработице — до шести месяцев;
-
получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца (этот пункт является новым и применяется с 1 января 2026 года);
-
многодетность;
-
статус единственного родителя ребёнка до 18 лет.
Нулевой доход не может быть основанием для отказа при наличии следующих причин:
-
беременность более 6 месяцев в расчётном периоде;
-
срок беременности 12 недель и более на день обращения;
-
мобилизация члена семьи на момент обращения.
Напомним, что для назначения единого пособия среднедушевой доход в семье не должен также превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Если доход выше, выплату не назначат.
С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области составит 19 507 рублей, для трудоспособного населения — 21 263 рубля, пенсионеров — 16 776 рублей, детей — 18 922 рубля. Соответствующее постановление было подписано губернатором Алексеем Беспрозванных 7 ноября 2025 года.
С 1 января в России планируют проиндексировать единое пособие на детей. Его размер составит в среднем 18,3 тыс. рублей.