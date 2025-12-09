В России вновь меняют требования для назначения единого пособия

В России вновь меняют требования для назначения единого пособия
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Социальные проблемы

Требования для назначения единого пособия на детей меняются с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в социальном фонде России.

Главное нововведение — повышение минимального размера дохода каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев расчётного периода. Теперь он должен будет составлять не менее восьми МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда составит 27 093 руб. Соответственно, для назначения выплаты каждый родитель должен иметь доход минимум 216 744 руб. за расчётный период, иначе в назначении пособия откажут. До нового года действует порог в четыре МРОТ, утверждённый в конце 2024 года. Изменения повлияют прежде всего на самозанятых, не всегда получающих регулярный доход.

Если дохода в необходимом размере нет, семья может подтвердить документально наличие уважительных причин для нулевого дохода. К ним относятся:

  • уход за ребёнком до трёх лет;

  • инвалидность ребёнка до 18 лет или инвалидность с детства I группы;

  • уход за нетрудоспособным;

  • очное обучение до 23 лет;

  • лечение более трёх месяцев или уход за болеющим ребёнком;

  • срочная служба в армии и три месяца после;

  • лишение свободы и три месяца после;

  • учёт по безработице — до шести месяцев;

  • получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца (этот пункт является новым и применяется с 1 января 2026 года);

  • многодетность;

  • статус единственного родителя ребёнка до 18 лет.

Нулевой доход не может быть основанием для отказа при наличии следующих причин:

  • беременность более 6 месяцев в расчётном периоде;

  • срок беременности 12 недель и более на день обращения;

  • мобилизация члена семьи на момент обращения.

Напомним, что для назначения единого пособия среднедушевой доход в семье не должен также превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Если доход выше, выплату не назначат.

С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области составит 19 507 рублей, для трудоспособного населения — 21 263 рубля, пенсионеров — 16 776 рублей, детей — 18 922 рубля. Соответствующее постановление было подписано губернатором Алексеем Беспрозванных 7 ноября 2025 года.

С 1 января в России планируют проиндексировать единое пособие на детей. Его размер составит в среднем 18,3 тыс. рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter