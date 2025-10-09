«Музей города Советска под открытым небом» обещают доделать до конца года

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Власти Советска пообещали завершить просроченный на целый год ремонт центральной площади до конца текущего года. Об этом в эфире «Центра управления регионом» рассказал и.о. главы администрации округа Аркадий Данилов.

«У нас была проблема по площади — мы расторглись с подрядчиком, — сообщил Данилов. — Сейчас, слава богу, заново отыграли и уже зашел новый подрядчик. Думаю, до конца этого месяца уже точно начнутся работы, и до конца года мы закончим все общестроительные работы. По крайней мере, так подрядчик обещает».

Данилов пообещал держать ситуацию «жёстко на контроле».

«Мы не упустим теперь ситуацию. Конечно, нюансы остаются нюансами, но, слава богу, подрядчик местный, из Калининградской области», — добавил он.

В сентябре 2024 года в Советске начались работы по благоустройству «Музея под открытым небом», ставшего победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

На реализацию проекта «Музей города Советска под открытым небом» было предусмотрено 234,6 млн рублей, из них 92,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 87,9 млн — областного, 10,8 млн — местного. Ещё 43,8 млн рублей — средства внебюджетных источников. Площадь благоустроенной территории составит 3,3 га. Завершить работы планируют в 2025 году.

Проект прошёл госэкспертизу в апреле 2024 года. Контракт на благоустройство территории изначально заключили с красноярской компанией «Аркстоун». Его стоимость составила 183,7 млн рублей. Изначально подрядчик должен был завершить работы до конца года. Кроме того, в связи с реализацией проекта инициативная группа общественности предложила перенести памятник Ленину с центральной площади Советска в сквер напротив гостиницы «Россия».

