В Советске показали, как проходит благоустройство «Музея под открытым небом» (фото)

Новый подрядчик проекта благоустройства «Музей под открытым небом» продолжает работы на привокзальной площади Советска. Об этом сообщил мунипальный глава Аркадий Данилов в своём телеграм-канале.

«В ближайшее время обещают подключить вторую бригаду. Ждём. Надеемся, что результаты станут заметны в ближайшее время», — добавил он. Данилов также отметил, что некоторые жители стали свидетелями первого тестового подключения фонарей освещения на площади Ленина: «Говорят, светят неплохо. Особенно понравились светящиеся рельсы».

Фото: телеграм-канал Аркадия Данилова

В сентябре 2024 года в Советске начались работы по благоустройству «Музея под открытым небом», ставшего победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

На реализацию проекта «Музей города Советска под открытым небом» было предусмотрено 234,6 млн рублей, из них 92,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 87,9 млн — областного, 10,8 млн — местного. Ещё 43,8 млн рублей — средства внебюджетных источников. Площадь благоустроенной территории составит 3,3 га. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Проект прошёл госэкспертизу в апреле 2024 года. Контракт на благоустройство территории изначально заключили с красноярской компанией «Аркстоун». Его стоимость составила 183,7 млн рублей. Изначально подрядчик должен был завершить работы до конца года. Кроме того, в связи с реализацией проекта инициативная группа общественности предложила перенести памятник Ленину с центральной площади Советска в сквер напротив гостиницы «Россия».

