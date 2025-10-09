Власти Советска о лавочках для рыбаков на берегу Немана: они дали резонанс

Руководство администрации Советска призналось, что реализация такого небольшого проекта, как установка лавочек для рыбаков на берегу Немана, вызвала у жителей больше положительных эмоций, чем реконструкция центральной площади в рамках проекта «Музей города Советска под открытым небом». Об этом и.о. главы администрации округа Аркадий Данилов рассказал в эфире «Центра управления регионом» в четверг, 9 октября.

«Мы сделали проект и получили хороший резонанс — это лавочки для рыбаков, — сообщил Данилов. — Казалось бы, это очень простая история. У нас очень много рыбаков на реке Неман, и вот мы поставили лавочки. Да, были замечания, что мы очень близко поставили их к берегу. Но мы согласовывали с рыбаками, а теперь они сами говорят „нет“. Переиграем, исправим. Мы на ошибках учимся».

Лавочки для рыбаков Данилов назвал «маленьким проектом, который дал большой резонанс». К подобным позитивным проектам и.о. главы отнёс также подсыпку дорог.

«Ты делаешь большой проект за 200 миллионов и получаешь негатив, потому что подрядчик тебя подводит, а здесь раз-раз — и очень красиво», — заключил чиновник.

Работы по благоустройству «Музея под открытым небом», ставшего победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году, начались в сентябре 2024 года. На реализацию проекта было предусмотрено 234,6 млн рублей, из них 92,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 87,9 млн — областного, 10,8 млн — местного. Ещё 43,8 млн рублей — средства внебюджетных источников. Площадь благоустроенной территории должна была составить 3,3 га.