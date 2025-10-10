Янтарный комбинат намерен поставить отраслевой ассоциации рекордный объём сырья

Фото: пресс-служба Янтарного комбината
Калининградский янтарный комбинат и Ассоциация янтарной отрасли подписали второй в 2025 году договор на поставку янтаря-сырца. Таким образом, объем отгруженного за год камня составит 26 тонн. Как сообщает пресс-служба предприятия, это рекордный показатель — ранее годовые поставки Ассоциации не превышали 20 тонн.

В рамках нового соглашения Янтарный комбинат впервые отгрузит Ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» две тонны янтаря весом от 5 до 100 граммов. Такой камень считается крупным и отбирается в процессе ручной сортировки. Предыдущие контракты предполагали поставку только ситовой фракции — янтаря весом до 5 граммов, полученного в процессе механической сортировки.

«Запрос на более крупный и дорогой янтарь от Ассоциации — это хороший знак, который говорит об увеличении спроса на внутреннем рынке и фокусе на качестве продукции. Поставка по новому контракту запланирована на ноябрь. Хочу отметить, что несмотря на конец года, специалисты комбината сделали все, чтобы довольно большой объем контракта был отгружен в ближайшее время и одной партией», — прокомментировал руководитель службы реализации янтарного сырья комбината Максим Ломакин.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината 

Ранее сообщалось. что Калининградский янтарный комбинат готовится установить новый рекорд по добыче самоцвета. Вместо запланированных ранее 600 тонн в этом году из недр Приморского карьера будет извлечено 700 тонн янтаря. Увеличение объема добычи связано с возросшим спросом на камень в мире.

