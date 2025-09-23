Янтарный комбинат собирается установить новый рекорд по добыче янтаря (фото)

Калининградский янтарный комбинат готовится установить новый рекорд по добыче самоцвета. Вместо запланированных ранее 600 тонн в этом году из недр Приморского карьера будет извлечено 700 тонн янтаря. Увеличение объема добычи связано с возросшим спросом на камень в мире, сообщила пресс-служба.

Приморский карьер был запущен в 1976 году. На старте из него извлекли всего 47 тонн янтаря. К 2014 году выработка составила уже 260 тонн. После модернизации горнодобывающего комплекса объем добычи увеличился более, чем вдвое — до 627 тонн. Этот показатель в прошлом году стал максимальным в истории разработки Приморского карьера.

«Пропорционально росту добычи в последние годы рос и объем янтаря, приобретенного переработчиками. Если в 2015 году — это 300 тонн, то в прошлом году это уже 578 тонн. Модернизация и эффективная организация производственных процессов в Приморском карьере позволят нам в этом году добыть, а в следующем предложить на внутренний и внешний рынки дополнительные сто тонн камня», — прокомментировал генеральный директор комбината Михаил Зацепин.

В этом году добычу янтаря комбинат начал 3 марта. Сейчас добыто уже 520 тонн самоцвета. Достичь показателя в 700 тонн планируется в начале декабря.

Фото: Янтарный комбинат

