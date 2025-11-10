Янтарный комбинат обновил годовой рекорд добычи янтаря (видео)

Калининградский янтарный комбинат завершил сезон добычи в Приморском карьере. Всего в этом году из его недр извлекли 712 т янтаря. Этот результат превысил прошлогодний рекорд на 85 т, сообщила пресс-служба.

Показатель добычи этого года стал максимальным в истории Приморского карьера. Разрабатывать месторождение комбинат начал в 1976 году. Объем добычи на старте составил 47 т в год. К 2014 году выработка выросла до 260 т. После модернизации горнодобывающего комплекса комбината за последние десять лет объем извлекаемого янтаря увеличился более чем в 2,5 раза — до 712 т.

Фото: Янтарный комбинат

Добыча янтаря ведется открытым карьерным способом. Он залегает на глубине 40-50 м под пустыми породами, которые в течение всего года снимают с помощью экскаваторов. Непосредственная добыча проводится в теплое время года, чтобы исключить замерзание воды, применяемой в технологическом процессе. Изначальный план на сезон в 2025 году составлял 600 т доведенного (очищенного и прошедшего первичную сортировку) янтаря.

«В начале осени стало понятно, что мы способны добыть и предложить на внутренний и внешний рынки дополнительный востребованный объем камня. Поэтому нами было принято решение увеличить добычу еще на сто тонн. Мы достигли 700 т и продолжили работы, чтобы полностью извлечь камень из уже подготовленного участка и затем завершить сезон. Необходимо отметить, что в марте мы начали добычу в южной части карьера с самым низким уровнем содержания янтаря в породе — порядка 1,6 кг/м³, а завершаем на северном фланге, где янтаря уже 2,4 кг/м³. Такое неравномерное распределение самоцвета не сказалось на сроках добычи. Благодаря эффективной организации всех производственных процессов мы работали без простоев и завершили сезон вовремя», — прокомментировал генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.

Видео: Янтарный комбинат

Ранее сообщалось,что Калининградский янтарный комбинат и Ассоциация янтарной отрасли подписали второй в 2025 году договор на поставку янтаря-сырца. Таким образом, объем отгруженного за год камня составит 26 тонн. Ранее годовые поставки Ассоциации не превышали 20 тонн.

