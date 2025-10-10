Прокурор Калининградской области инициировала закон об уличных артистах

Прокурор Калининградской области инициировал законопроект, который касается правового регулирования деятельности уличных артистов. Проект «Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования Калининградской области» внесен на рассмотрение Заксобрания.

«Сегодня Калининградская область динамично развивается как регион, имеющий значительный туристический потенциал, в 2024 году область посетило 2,2 млн туристов, — говорится в пояснительной записке. — Однако индустрия гостеприимства сталкивается с рядом проблем, в том числе в части отсутствия правового регулирования порядка уличных выступлений (музыкантов, чтецов, танцоров, представителей иных творческих направлений)». Между тем, полагает прокурор, уличные артисты «являются одним из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на ее атмосферу».

Прокуратура предлагает принять на региональном уровне закон, которые обязует регламентировать выступления артистов в правилах благоустройства муниципалитетов.

«Под уличным выступлением понимается сольное или коллективное исполнение музыкальных, литературных, танцевальных и иных творческих номеров, публичное представление, в том числе костюмированное, выставка, которые проводятся на территориях общего пользования в целях организации досуга, развлечения, реализации творческую деятельность и удовлетворения потребности в творческом самовыражении», — отмечается в проекте.

При этом к таковым предлагается не относить мероприятия, связанные с событиями личного характера организатора — свадьбы, дни рождения, траурные церемонии, а также публичные мероприятия, которые проводятся в соответствии с законом «О шествиях и митингах», спортивные и физкультурные мероприятия, религиозные обряды и церемонии, иные мероприятия, организованные органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления.

Проект планируется рассмотреть на заседании комитета по законодательству.