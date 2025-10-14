Прокуратура предлагает штрафовать уличных артистов на 3-5 тыс. руб.

Прокуратура Калининградской области предлагает установить штрафы для уличных артистов, нарушающих правила благоустройства муниципалитетов. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях региона. Проект внесён в Заксобрание.

Пункт 1 статьи 73-й «Нарушение требований по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению эстетического состояния территории, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления» предлагается дополнить абзацем, который касается нарушений порядка проведения уличных выступлений на территориях общего пользования. Санкция по этой статье предполагает наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

«В 2023-2024 годах в УМВД России по Калининградской области поступило 89 обращений граждан на действия уличных музыкантов, обращения продолжают поступать в 2025 году. По аналогичным вопросам жители области обращаются в Заксобрание и министерство по культуре и туризму», — говорится в пояснительной записке.

В прокуратуре отмечают, что в основном жалобы поступают на действия уличных музыкантов в общественных местах с использованием музыкальных инструментов, звукоусиливающей аппаратуры. «Выступления проводятся в светлое время суток, в местах массового пребывания людей. Это площади, территории, прилегающие к крупным торговым центрам, набережные курортных городов, — говорится в пояснительной записке. — При этом привлечение уличных музыкантов за мелкое хулиганство, а также за нарушение регионального закона о тишине невозможно в связи с тем, что их действия не образуют состав указанных административных правонарушений. Деятельность обычных уличных музыкантов не подпадает и под иные административные составы».

Составление протоколов об административных правонарушениях на артистов предлагается отнести к компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, рассмотрение дел об административных правонарушениях — к компетенции мировых судей.

Ранее прокурор области инициировал региональный законопроект, предлагающий установить правила для уличных артистов. Предполагается, что утверждать их будут муниципалитеты.