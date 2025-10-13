Прилепин: «Широкую русскую душу лучше застегнуть на все пуговицы»

Россиянам следует «застегнуть на все пуговицы широкую русскую душу» и больше не открываться европейцам и американцам, а также перестать доверять голливудским актёрам. Об этом в понедельник, 13 октября, во время встречи с калининградскими участниками программы «Герои 39» заявил писатель Захар Прилепин.

«Многие же из вас, не только я, удивились, как перезагрузились наши с вами любимые артисты и актрисы 90-х годов, — напомнил Прилепин. — Как мы все любили Шварценеггера, Жан-Клода ван Дамма, Анджелину Джоли и всех остальных. Что мы сделали плохого этим людям? Они через три дня после начала СВО сказали, что, конечно, надо рушить Россию, бомбить Москву, русские — зло, русские — фашисты. Оказалось, что никакой демократии нет. Оказалось, что в самые строгие сталинские годы по свистку так не выстраивались наши артисты, писатели и певцы, как выстроился весь Голливуд с требованием уничтожить Россию».

Прилепин вспомнил, что к началу СВО у него шли европейские гастроли, и журналисты из Италии и Германии, по его словам, удивлялись, что Киев не входит в состав России.

«Уж тем более Анджелина Джоли про это не знала, — продолжил он свою мысль. — Никакая Украина её не волновала никогда в жизни. И тут вдруг у нас все они стали необычайными поклонниками украинской самостийности и украинской государственности. В общем, понятна рукотворность и подлость этой политической системы. Вот эту русскую всеоткрытость, русскую всечеловечность, русскую широкую душу по отношению к Европе и США надо немножко застегнуть, понимаете, застегнуть на несколько, а лучше на все пуговицы. Потому что они не оценили. Вот мы распахнулись, мы пошли к ним с объятиями, а они нам плюнули в душу. Хорошо, если плюнули. На самом деле, они даже выстрелили туда и надеялись, что мы рухнем, что Россия исчезнет, что она грохнется. А мы выстояли. Вот. Так я плюс-минус. С волками жить — по волчьи выть. И внутри страны будет непросто, но мы с этим справимся. А на внешнем контуре будет ещё сложнее».

В ходе той же встречи писатель заявил участникам спецоперации на Украине, что им следует запомнить, как к ним отнеслись европейцы после начала СВО.

