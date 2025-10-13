Прилепин на встрече в Калининграде: «Европеец — это тот, кто кидает»

Россиянам следует запомнить, как к ним отнеслись европейцы после начала СВО. Об этом в понедельник, 13 октября, во время встречи с калининградскими участниками программы «Герои 39» заявил писатель Захар Прилепин (в Калининград он прибыл в рамках открытия фестиваля «Дни литературы в Калининградской области — 2025»).

«Прекрасную у вас в Калининграде сделали экспозицию разрушенных памятников по всей Европе, — отметил Прилепин. — В Праге, в Варшаве, в Берлине, по всем столицам разломали памятники, разворошили могилы наших с вами дедом и прадедов. И при этом в России существуют политические элиты, которые говорят: „Да ладно, нормально все, мы вернемся в Европу. В Европе все будет хорошо, мы с ними договоримся. А этот Глобальный Юг, он всегда был для нас чужой и останется чужим“. Но в КНДР, я был там недавно, и в Китае, и где угодно, там стоят памятники нашим воинам-освободителям. Они будут стоять вечно там. К ним носят цветы, приводят к ним их пионеров, комсомольцев, и сами политические элиты к ним тоже приходят. Это должно для нас иметь какое-то значение».

Прилепин добавил, что Россия «не должна от себя отрезать Европу, навсегда забыть, перестать с ней контактировать и больше с ней дела не иметь».

«Нет, конечно. Но трезвость у нас должна быть какая-то, да? Должно быть какое-то трезвое понимание того, как эти люди нас кинули, — продолжил он свою мысль. — Потому что мы ничего плохого, конечно, никакой Франции и никакой Италии, ни Скандинавии, ни шведам, ни швейцарцам с нашей СВО не делали. Это вообще их не касается никак. Если цензурным языком говорить, это не волнует этих людей никак. Ничего бы в их жизни не изменилось, зашли бы мы в Киев или не зашли. Они влезли в нашу историю, в наши личные взаимоотношения, в нашу большую географию, в нашу большую политику и так себя повели. Мне кажется, это надо запомнить. Мне кажется, это надо запомнить не до заключения переговоров, а просто запомнить и не забывать никогда. Никогда. Потому что европеец — это тот, кто кидает. Это тот, кто нарушает все договорённости, нарушает все параграфы. Тот, который ставит целью убивать русских людей. Причём без весомых на то обстоятельств».

Напомним, в мае 2023 года Следственный комитет РФ предъявил обвинение в терроризме Александру Пермякову, задержанному за покушение на писателя Захара Прилепина.